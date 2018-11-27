محافظ الجيزة يوجه بإزالة برج مخالف والاهتمام بالنظافة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بوضع ملف رفع كفاءة النظافة ومتابعة أعمال إزالة المخلفات والقمامة تكليف للعمل يومياً كل صباح قبل تنفيذ أى مهام أخرى، مؤكدا أن من حق المواطن أن يرى الشوارع نظيفة وبحالة جيدة وممهدة للسير فيها بدون وجود مخلفات أو قمامة أو إشغالات بالطريق.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة تفقد خلالها شوارع العروبة والثلاثينى والسويس وترعة الزمر والسد ومستشفى الصدر ومنطقة المريوطية بنطاق حى العمرانية.

حيث تأكد المحافظ من أعمال رصف الشوارع بنطاق الحى ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية موجها بالالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الرصف قبل نهاية العام الحالى .

وأثناء جوله المحافظ تلاحظ وجود برج مخالف مكون من 12 دور بحرم الطريق الدائرى نطاق حى العمرانية ووجه بإزاله البرج قائلا " سايبين البرج ده ليه زيله دلوقتى "

وقال اللواء خالد عصر رئيس حى العمرانية ان المحافظ حرص على تفقد أعمال الإزاله التى تمت لـ 17 عقار مخالف بمنطقة الأخلاص وأرض فلتس وأرض البطاريات بنطاق الحى للتأكد من ازالتهم .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل وخالد عصر رئيس حى العمرانية .