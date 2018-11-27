محافظ الإسماعيلية: توصيل أسطوانات البوتاجاز للمنازل والمطاعم "ديلفرى"

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أنه تم التأكيد على توفير خدمة الديلفرى لتوصيل أسطوانات البوتاجاز للمنازل والمطاعم من المستودعات مباشرة الى المستهلك، وذلك بسعر 60 جنيهًا لتوصيل أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى المستهلك، وبسعر 120 جنيهًا للإسطوانة التجارية للمطاعم والمحلات، وذلك من خلال الاتصال على أرقام تليفونات – 0649203315 ، 0649203316.

واضاف المحافظ فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتى فى إطار تضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة للعمل على توفير كافة السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين، ومواجهة الغلاء وأرتفاع الأسعار.

وفى سياق آخر، أصدر اللواء حمدى عثمان قرارا برقم 729 لسنة 2018 بتكليف نورهان سيد محمد عيد من العاملين بديوان عام المحافظة، بالعمل رئيسا لحى ثالث الإسماعيلية اعتبارًا من تاريخ صدورالقرار، كانت تشغل مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبارومحو الأمية بالإسماعيلية.