محافظ الإسكندرية: مد العمل فى مبادرة "100 مليون صحة" لنهاية ديسمبر

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، عن مد فترة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سى إلى 31 ديسمبر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد مساء اليوم بحضور قيادات المحافظة ووكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ومسئولى الحملة.

وأشار إلى أنه تردد على مراكز المبادرة الثابتة والمتحركة أكثر من 2 مليون مواطن، وتم زيادة عدد مراكز المسح الشامل لاستيعاب إقبال المواطنين على الحملة.

يذكر أنه يشارك فى المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" 400 نقطة ثابتة و18 وحدة متنقلة على مستوى الإسكندرية للأماكن النائية والبعيدة للكشف والمسح الشامل للمرض. ويتم العمل بالمبادرة مستمر يوميا طوال أيام الأسبوع شاملة يوم الجمعة والعطلات الرسمية.