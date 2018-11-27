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محافظ أسوان: تطوير 8 محطات للسكك الحديدية بتكلفة 74.4 مليون جنيه

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 10:07 ص
محافظ أسوان: تطوير 8 محطات للسكك الحديدية بتكلفة 74.4 مليون جنيه جانب من الاجتماع
أسوان - صلاح المسن
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تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بعض المشروعات الجارى تنفيذها سواء ضمن الخطة الإستثمارية الموحدة أو من خلال صندوق تحيا مصر أو تابعة للوزارات مركزياً حيث شدد المحافظ على متابعة معدلات التنفيذ من على أرض الواقع والتأكد من سلامة الإجراءات والخطوات التنفيذية، لافتاً إلى ضرورة إعداد بيان كامل عن موقف المشروعات التى تم تنفيذها وسيتم تسليمها قريباً، وأيضاً المشروعات التى لم يتم تنفيذها وأسباب عدم تنفيذها سواء كانت مالية أو إدارية، بالإضافة إلى مطالب المديريات المختلفة من سرعة دعمها بالمعدات والسيارات أو تنفيذ مشروعات لرفع ذلك إلى الجهات الأعلى ليصب كل ذلك فى صالح المواطن الأسوانى البسيط.
 
وقد شهد الإجتماع عرض أبرز المشروعات الجارى تنفيذها ومنها مشروع تحسين وتطوير 8 محطات للسكك الحديدية بتكلفة 74.4 مليون جنيه، بجانب رصف طرق بمختلف مراكز المحافظة بأطوال تصل إلى 40 كم وبتكلفة 64 مليون جنية، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروعات بتكلفة 80 مليون جنية فى مجال الشباب والرياضة منها إنشاء  68 ملعب قانونى وخماسى نجيل صناعى وحمام سباحة، وأيضاً إنشاء وتطوير مركز شباب أبو سمبل السياحى ، وذلك علاوة على إنشاء وإحلال وتجديد 5 معاهد أزهرية بالشيخ هارون والكلح شرق والرتاج وأبو سمبل ودابود، مع ترميم وصيانة 5 معاهد أزهرية أخرى وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 144 مليون جنية، فضلاً عن إنشاء وتطوير بعض الأبنية الحكومية والنقابية والثقافية والترفيهية بتكلفة 5.9 مليون جنيه.
 
 
 
 
 
 

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