مجهول يقتل موظفا بطلق نارى فى بنها

القليوبية نيفين طه

لقى موظف مصرعه، إثر قيام شخص مجهول بإطلاق عيار نارى صوبه، تم نقل المتوفى لمستشفى بنها الجامعى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثانى بنها يفيد بأنه تلقى إشارة من مستشفى بنها الجامعى، بوصول المدعو السيد إبراهيم 45 سنة، موظف مصاب برش خرطوش بمنطقة الرقبة، مما أدى إلى وفاته.

وبسؤال خال المجنى عليه ويدعى "السيد حسانين" 54 عاما، قرر أن المتوفى يعمل بمكتبه بناحية عرب أبو ذكرى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وكان خلفه شقيقة "إبراهيم" والذى يعمل معه بالمكتبة، وأثناء سيرهم تقابلا مع أحد الأشخاص مترجلا، وقام باستيقافهما وإطلاق عيار نارى صوب المتوفى وفر هاربا.

وبسؤال شقيق المجنى عليه أيد ما سبق، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5 أحوال قسم ثان بنها، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب وتولت النيابة التحقيق.