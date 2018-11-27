مجهولون يقتلون سائق توك توك خنقا لسرقته بالإكراه فى منشأة القناطر

كتب ــ بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين بقتل سائق توك توك بمنشأة القناطر، خلال محاولتهم سرقته بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة وسط منطقة زراعية، فانتقل الرائد طارق مدحت رئيس مباحث منشأة القناطر إلى مكان الحادث، وكشفت المعاينة والتحريات أن المجني عليه سائق توك توك تعرض للخنق على يد مجهولين.

وأشارت التحريات الأولية أن المتهمين استدرجوا المجنى عليه بحجة توصيلهم، في محاولة لسرقة التوك توك الخاص به، ثم خنقوه حتى فارق الحياة، إلا أنهم فشلوا في الإستيلاء على التوك توك وفروا هاربين.

وانتقل محمد طامو خبير الأدلة الجنائية إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة وجمع الأدلة من مسرح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.