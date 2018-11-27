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مجلس النقابة العامة المرافق يقرر بالإجماع تعديل هيئة المكتب

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:01 م
مجلس النقابة العامة المرافق يقرر بالإجماع تعديل هيئة المكتب الدكتور عادل نظمى رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة
كتب محمود راغب
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قرر مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة فى اجتماعه برئاسة الدكتور عادل نظمى إعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة، بما يقضى لشغل منصبى الأمين العام ونائب رئيس النقابة اللذين خليا بسبب إحالة الشاغلين لهما للمستشار النائب العام.

جاء تعديل هيئة مكتب النقابة بإجماع أعضاء المجلس بأن يتولى هشام فؤاد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منصب الأمين العام وتولى كل من أحمد فهمى أحمد وعصام إبراهيم مباشر وعلى خلاف محمود نواب لرئيس النقابة العامة وتتولى أمال عبد المنعم محمد منصب الأمين العام المساعد.

يأتى قرار مجلس إدارة النقابة بتعديل هيئة المكتب احتراما للدستور والقانون فى استجابة للبلاغين الذين تقدم بهما وزير القوى العاملة محمد سعفان إلى المستشار النائب العام بشان ارتكاب كل من محمد مصطفى النشرتى ومحمود محمد عبد اللا مخالفات لقانون النقابات العمالية وحرية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017 اضافة الى تنفيذ طلب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغى الذى طلب إيقاف العضوين عن النشاط النقابى بقوة القانون.

 

 


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