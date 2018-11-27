مجلس أمناء جائزة مصطفى وعلى أمين الصحفية تكرم الكاتب الصحفى أكرم القصاص

كتب محمد السيد

كرم مجلس أمناء جوائز مصطفى وعلى أمين الصحفية بمؤسسة أخبار اليوم، الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى لجريدة "اليوم السابع"، وذلك لمشاركته فى لجنة التحكيم المشرفة على الجائزة.

كما تم تكريم عدد من أعضاء لجنة التحكيم من بينهم محمد العزبى الجمهورية، جمال هليل "الجمهورية "، وعصام عمران "حريتى "، ومحمد بركات، شريف رياض، واحمد ايوب، والكاتبة الصحفية نوال مصطفى، أحمد البرى، خالد جبر، وأحمد محمود، حسام دياب، أحمد نصر.

وفازت جريدة الأخبار بجريدة العام وتسلم الجائزة خالد ميرى رئيس تحرير الأخبار وتكريم خاص لجريدة الأهرام تسلمه الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين.