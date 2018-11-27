ماى: شروط الانفصال عن الاتحاد الأوروبى تسمح لبريطانيا باتفاق تجارة مع أمريكا

لندن (رويترز)

قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى أمس الاثنين، إن اتفاق مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبى يسمح لها بتوقيع اتفاقات تجارة مع الولايات المتحدة.

جاء هذا بعدما قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الاتفاق قد يعيق التجارة بين البلدين.

وقالت متحدثة باسم مكتب ماى "الإعلان السياسى الذى اتفقنا عليه مع الاتحاد الأوروبى واضح للغاية، وستكون لنا سياسة تجارية مستقلة بحيث تستطيع المملكة المتحدة توقيع اتفاقيات تجارة مع دول حول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة".

وأضافت "نضع بالفعل الأساس لاتفاق طموح مع الولايات المتحدة من خلال مجموعات العمل المشتركة بيننا، والتى اجتمعت 5 مرات إلى الآن".