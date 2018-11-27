ماليزيا واليابان توقعان مذكرة تفاهم حول التعاون فى صناعة "الحلال"

طوكيو (أ ش أ)

وقعت كل من ماليزيا واليابان مذكرة تفاهم حول التعاون فى صناعة "الحلال" لفتح المزيد من فرص العمل فى كلا البلدين.

وذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية أن وزير تنمية الأعمال التجارية الماليزى محمد رضوان يوسف وقع على الاتفاقية مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانى هيروشيج سيكو.

وقال محمد رضوان "إن هذا التعاون يعكس إشارة قوية على متانة البلدين فى تحقيق التعاون المربح للجانبين.. منوها إلى أن هذه المنصة الطريقة الأكثر فعالية لترويج الخدمات ومنتجات الحلال باستخدام الهياكل الحكومية".

ويقوم وزير تنمية الأعمال التجارية الماليزى حاليا بزيارة عمل إلى اليابان تستغرق ثلاثة أيام، بدأت اعتبارا من الأمس.