مؤتمر شرم الشيخ للتنوع البيولوجى يناقش الاستثمار فى الشعاب المرجانية

كتبت آية دعبس

عقدت على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى بشرم الشيخ، جلسة جانبية حول الإستثمار فى الشعاب المرجانية والتى تأتى الجلسة تزامنا مع الاحتفال بالسنة الدولية الثالثة للشعاب المرجانية (IYOR) .

وتناولت الجلسة أهمية الاستثمار فى الشعاب المرجانية والذى يساعد فى تحقيق العديد من أهداف التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، و يعزز سبل العيش ويوفر العديد من الفوائد.

وتضمنت الجلسة عرض ثلاث قصص من مناطق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي وجنوب شرق آسيا تناولت الإجابة على مجموعة من التساؤلات منها أين نحن من الشعاب المرجانية ، وكيف تتغير مع مرور الوقت ؛ وما هى الاستثمارات التى تجرى فى الشعاب المرجانية والنظم الإيكولوجية المرتبطة بها.

كما تم أيضا خلال الجلسة تسليط الضوء على إطلاق شراكة لإنقاذ الشعاب المرجانية من الانقراض شبه الكامل بحلول منتصف القرن.

كما ناقش المشاركون بالجلسة منهجية تقدير تكلفة الأضرار بالشعاب المرجانية وتزايد الوعى بالحفاظ على الشعاب المرجانية فى مصر وضرورة تعاون الجميع للقيام بخطوات واسعة فى إنقاذ الشعاب المرجانية لتحقيق عوائد واضحة من الاستثمارات فى هذا المجال.

جدير بالذكر، أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى يعقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 17-29 نوفمبر الجارى تحت شعار الاستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل الإنسان والكوكب.