للمرة الثانية خلال أيام.. حادث دهس جديد فى الصين يقتل 7 أشخاص

أ ف ب

قُتل 7 أشخاص وجُرح 4 آخرون عندما دهست سيارة عدداً من المارة الثلاثاء فى جنوب غرب الصين لأسباب لا تزال غير معروفة، حسب ما أفادت السلطات.

وقالت الشرطة المحلية إن السيارة اندفعت نحو الرصيف قبل أن تصدم الضحايا حوالى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلى فى مدينة ليشان بمقاطعة سيتشوان. ولم تُحدد الشرطة ما إذا كان الحادث عرضيا أو متعمدا مشيرة فقط إلى توقيف السائق وفتح تحقيق فى القضية.

وتأتى الحادثة بعد 5 أيام على مقتل 5 تلاميذ عندما دهستهم سيارة فيما كانوا يعبرون طريقا فى هولوداو بمقاطعة لياونينج. وتم توقيف السائق البالغ من العمر 29 عاما والعاطل عن العمل. وقالت وكالة الصين الجديدة إنه كان يفكر "بالانتحار" بسبب خلافات مع زوجته عندما دهس الأطفال بسيارته.