لبنان: لم نرفض هبة الذخائر الروسية ووافقنا على تسلمها لـ"قوى الأمن الداخلى"

بيروت (أ ش أ)

نفى المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، صحة ما نشرته إحدى الصحف اللبنانية فى عددها الصادر اليوم، عن رفض لبنان تسلم هبة من الذخائر الحربية الروسية عبارة عن ملايين من الأعيرة النارية لبنادق آلية (رشاشات) من طراز كلاشينكوف.

وأكد المكتب الإعلامى للحريرى - فى بيان له مساء اليوم - أن ما نشرته صحيفة (الأخبار) اللبنانية فى هذا الصدد، عار عن الصحة، مشيرا إلى أن الجانب الروسى قد تبلغ الموافقة على تسلم الهبة، والتى ستذهب لصالح جهاز قوى الأمن الداخلى فى وزارة الداخلية.