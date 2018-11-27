"قنصوة" يتابع تطورات المخطط الإستراتيجي لمدينة "الإسكندرية 2032"

الاسكندرية جاكلين منير

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة بمكتبه اليوم ممثلي شركة AS+P الالمانية المتخصصة في الاستشارات الهندسية، المهندس يورجن هيب مدير مشاريع بشركة AS+P والمهندس كريستوف رايمولد مهندس تخطيط حضري و الشريك المصري مكتب GRID المهندس عمرو سامي، وذلك بحضور لواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية و الدكتور وليد عبد العظيم بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية والمهندس سيد الجنزوري مدير المركز الإقليمي لإقليم الإسكندرية والمهندسة ايمان المهدي مدير عام التخطيط.

جاء ذلك في إطار عرض التطورات الخاصة بالمخطط الإستراتيجي لمدينة الإسكندرية ٢٠٣٢ والذي تم بالتعاون ما بين المكتب الاستشاري الالماني AS+P وهيئة التخطيط العمراني حيث تم عرض خرائط توضيحية خاصة بالثلاث مشروعات التي تم تحديدها من قبل والموافقة عليها من قبل الجهات المعنية.

ويتمثل المشروع الأول في تصميم منطقة طبية وترفيهية بمنطقة المعمورة من شأنها تشجيع السياحة العلاجية بمدينة الإسكندرية ، والمشروع الثاني تصميم منطقة لوجيستية صناعية متكاملة بأرض النهضة من شأنها خلق فرص عمل ومواجهة تحديات البطاله اما المشروع الثالث فيتمثل في تصميم مجتمع عمراني متكامل شرق المنتزه وذلك لتحسين البيئة المعيشية للمواطن السكندري.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة علي أهمية هذا المخطط حيث يتعامل مع مشكلات المجتمع السكندري بشكل علمي محاولاً إيجاد الحلول المناسبة لها، الأمر الذي من شأنه تحقيق نقله نوعيه في الخدمات المقدمة للمواطن السكندري وخاصة في مجال الصحة والتعليم فضلاً عن تشجيع الاستثمارات والحد من البطالة والعشوائيات.

ومن جهة أخرى، كرم الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم الفريق الطبي من شباب أطباء وتمريض مستشفيات جامعة الإسكندرية، على عملهم البطولي لإنقاذ مريض من الموت المحتم في وقت قياسي

جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة لمجلس إدارة جامعة الإسكندرية للعام الدراسي 2018/2019 ، بحضور الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، و الدكتور محمد إسماعيل رئيس جامعة مطروح، والدكتور أحمد عثمان عميد كلية طب جامعة الإسكندرية، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد المختلفة بالجامعة.



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وخلال التكريم ، اكد قنصوة أن ما قام به الفريق الطبي من شباب الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى الجامعي عمل جليل يعلى من قيمة المستشفيات الجامعية ، مشيرا إلى أنه كان لعملهم اثر كبير على المستوى الاجتماعي والسياسي ،كما أن تكريم شباب الأطباء يعتبر تكريم للمنظومة كلها فنحن جميعا نفخر بكوننا ابناء لجامعة الإسكندرية ،متمنيا أن تستمر جامعتنا في تقديم نماذج ناجحة و مشرفه .



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وكرم قنصوة، المهندسة المعمارية "ابتسام محمد فريد" المدرس المساعد بكلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية لحصولها على جائزة "تميّز" للنساء في العمارة والإنشاء لعام 2018، في فئة النجمات الصاعدات، وتُمنح جائزة "تميز" للنساء اللاتي ساهمن في مجالات العمارة والإنشاء في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، و الدكتورة أميرة فوزي الياظبيي المدرس بكلية الصيدلة، والتي فازت بالزمالة عن أفضل بحث علمي من أجل المرأة الذي تدعمه منظمة اليونسكو بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.

و من جانبه أكد عميد كلية طب أن تكريم شباب الأطباء يعتبر حافز قوى لهم فهم يعملون تحت ظروف قاسية وضغط نفسي كبير كما أنه من الممكن أن تتعرض حياتهم للخطر ، فقد وصلت حالة مصابة بطعنه فى الصدر و القلب وعادة ما تكون هذه الإصابة خطيرة ومميتة وقد تم تشخيصها وبفضل فريق الطوارئ بالمستشفى الجامعي ثم تم استدعاء فريق جراحة القلب والصدر وخلال ربع ساعة تم اجراء جميع التحاليل وبالفعل تم إنقاذ المريض ،فهم نموذج جيد الانضباط والجدية في العمل ،مؤكدا أن مستشفيات جامعة الإسكندرية جاهزة دائما للتعامل مع حالات الطوارئ .