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الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:38 م
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قبرص تقدم طلب مشترك من جانب شركتى توتال وإينى لاستكشاف الهيدروكربونات

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:10 م
قبرص تقدم طلب مشترك من جانب شركتى توتال وإينى لاستكشاف الهيدروكربونات حقل نفطى
أ ش أ
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أعلنت وزارة الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة القبرصية تقديم طلب من جانب شركتى (توتال) الفرنسية و(إيني) الإيطالية فى مشروع مشترك لإجراء عمليات استكشاف للهيدروكربونات فى الرقعة 7 من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وأشارت الوزارة القبرصية - فى بيان - إلى الإطار الزمنى لتقديم الطلبات، لافتة إلى أن المهلة انتهت فى 26 نوفمبر الجاري، بتلقى طلب واحد مشترك من قبل شركتى توتال وايني.

وأضاف البيان - وفقا لوكالة الانباء القبرصية - أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة فحص الطلب من جانب اللجنة الاستشارية، التى تعد تقريرا وترسله إلى وزير الطاقة يورجوس لاكوتريبيس.

ويقدم الاقتراح - بعد ذلك - إلى مجلس الوزراء القبرصي، حيث يتم اتخاذ القرارات.

 

 


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