video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 10:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قاذفتان روسيتان تحلقان فوق سفينة حربية بلجيكية..وبروكسل:لم نرد حرب عالمية ثالثة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 09:18 ص
قاذفتان روسيتان تحلقان فوق سفينة حربية بلجيكية..وبروكسل:لم نرد حرب عالمية ثالثة طائرة حربية روسية ـ صورة أرشيفية
بروكسل (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت قناة "فى أر تى" البلجيكية عن تحليق طائرتين حربيتين روسيتين فوق سفينة حربية بلجيكية فى بحر البلطيق.

وأوضحت القناة، على موقعها الإلكترونى، أن بحارة السفينة العسكرية البلجيكية الموجودة فى بحر البلطيق ضمن قوات حلف شمال الأطلسى (الناتو) أصيبوا بالصدمة حين حلقت قاذفتا قنابل روسيتان من طراز "سو-24" فوقها على ارتفاع منخفض.

وقال قبطان السفينة بيتر رامبوير أن وزير الدفاع البلجيكى ساندر لونيز أمر طاقم السفينة بالإحجام عن القيام بأى عمل، مشيرا إلى أنه لم يُرد أن يكون مَن يشعل نار الحرب العالمية الثالثة.

وذكرت القوات البحرية البلجيكية، التى نشرت صورا تُظهر تحليق طائرتى "سو-24"، أن الطائرتين حملتا صواريخ "إكس-25" ذات الدقة العالية.

ومن جانبها، أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية بأن وزارة الدفاع الروسية أعلنت مرارا أن الطائرات العسكرية الروسية لا تنتهك قواعد استخدام المجال الجوى فوق المياه المحايدة ولا تنتهك حرمة حدود الدول الأخرى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طائرة حربية روسية تعترض مقاتلة إف-22 أمريكية فى سماء سوريا

"بنزينة فى الجو"..طائرات حربية روسية تتدرب على التزود بالوقود فوق المتوسط

طائره حربيه روسيه

سفينه بلجيكيه

روسيا

بلجيكا

الناتو

اليوم السابع بلس

الحرب العالمية

الحرب العالمية الثالثة




لا تفوتك
تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو"

تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو"

"قطر تنزف بسبب سياسات تميم".. اقتصاد الدوحة ينهار و "تنظيم الحمدين" يعانى من توفير اللحوم والألبان للقطريين.. و "المعارضة" تفضح سياسات أمير الإرهاب ضد شعبه.. وخبير: يستثمر أموال بلاده فى دعم التطرف

"قطر تنزف بسبب سياسات تميم".. اقتصاد الدوحة ينهار و "تنظيم الحمدين" يعانى من توفير اللحوم والألبان للقطريين.. و "المعارضة" تفضح سياسات أمير الإرهاب ضد شعبه.. وخبير: يستثمر أموال بلاده فى دعم التطرف

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول والقنوات الناقلة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول والقنوات الناقلة

"جروبات" واتس آب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

"جروبات" واتس آب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة