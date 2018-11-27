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فيديو.. وزير الشباب والرياضة يشارك فى افتتاح "قمة أقدر العالمية" بأبو ظبى

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:05 ص
فيديو.. وزير الشباب والرياضة يشارك فى افتتاح "قمة أقدر العالمية" بأبو ظبى جانب من الافتتاح
كتب خالد إبراهيم
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شارك أمس الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى افتتاح "قمة أقدر العالمية" بأرض المعارض فى أبو ظبى، والذى أفتتحه أمس الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإمارات، وحضر الافتتاح الدكتورة أمل القبيسى رئيس المجلس الوطنى الاتحادى والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وحسين إبراهيم الحمادى وزير التربية والتعليم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#سيف_بن_زايد يفتتح "قمة أقدر العالمية في نسختها الثانية

A post shared by UAE Royal Family 🇦🇪 (@emiratesroyalfamily) on

وافتتح الشيخ سيف بن زايد المعرض المصاحب للقمة الذى يتضمن عروضاً لعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية وعدد من الجامعات الإماراتية ومعاهد التعليم والأكاديميات التربوية، ومؤسسات دولية، وما تعرضه من مشاريع ومبادرات في مجالات عديدة تتعلق بتنمية الإنسان وقدراته وتوفير الأدوات والتقنيات لتطوير الإبداع البشرى.


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