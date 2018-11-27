فيديو.. مواطنون يرفعون أعلام مصر والسعودية بالتحرير احتفالا بزيارة ولى العهد

كتب محمد السيد - أسامة طلعت

احتشد العشرات من المواطنين بشارع القصر العينى، صباح اليوم الثلاثاء، تزامنا مع مرور موكب ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.

ورفع المواطنون أعلام مصر والسعوديه، فيما ردد البعض منهم العديد من الهتافات التى تعبر عن مدى العلاقه الوطيدة بين الشعب المصرى والسعودى، وعن مدى حب المصريين للأمير محمد بن سلمان .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يستقبل بعد قليل، الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية، الذى وصل إلى القاهرة، مساء أمس الاثنين، فى زيارة لوطنه الثانى مصر تستغرق يومين، فى ثالث محطة له بجولته العربية التي شملت الإمارات والبحرين.