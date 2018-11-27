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فيديو.. فرنسا تكتوى بنيران "السترات الصفراء".. وأعمال السلب والنهب تتزايد

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:50 م
فيديو.. فرنسا تكتوى بنيران "السترات الصفراء".. وأعمال السلب والنهب تتزايد السترات الصفراء يقتحمون المتاجر وينهبوها
كتب أحمد علوى
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حالة من الفوضى، وانتشار أعمال السلب والنهب تشهدها العاصمة الفرنسية باريس، وعدد من المدن الآخرى بعد الاحتجاجات التى نظمتها حركة "السترات الصفراء"، والتى تتهمها الحكومة بتبنى مخطط تخريبى تقوده أحزاب اليمين المتطرف، وبمقدمتها الحركة الوطنية بقيادة المرشحة الخاسرة مارين لوبان.
وسادت العديد من العواصم والشوارع الحيوية فى فرنسا حالة من الفوضى، بعد وقوع احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف بين الأمن والمتظاهرين.
 
 
ولم يتوقف المحتجون على الاشتباك مع الشرطة وإنما اقتحموا عدد من المتاجر الكبرى فى البلاد، واتلفوا واجهاتها، وسرقوا ما فيها من ملابس وغيرها من منتجات مختلفة.
 
 
ونقلت إذاعة "فرانس انفو" الفرنسية، عن وزير الداخلية قوله إنه تم اعتقال 43 شخصا بينهم 26 في باريس، وذلك على خلفية أعمال العنف التي شهدتها البلاد.
 
 
وأضاف أنه تم تسجيل 8 إصابات بينهم حالتان من الشرطة، موضحا أنه تم اعتقال 18 شخصا في الشانزليزيه، بعد أعمال شغب دمرت المرافق العامة بالشارع.
 

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السترات الصفراء

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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

جربوا الشباب الانقياء الثورى اللى كنتوا بتايدوهم فى ثورات الخراب العربى

مش هما انقياء جربوا شوية نقاء من اللى هما

عدد الردود 0

بواسطة:

نبيل

أين حقوق الإنسان من الإعتقالات

لماذا لم تقم الدنيا ومنظمات الدفاع عن الحريات ضد الإعتقالات في فرنسا؟ أم أن الشغب والتخريب ممنوع مواجهته عندنا فقط بمباركة مثل هذه المنظمات !!! أما في أوروبا والدول المتقدمة فمن حق الشرطة إعتقال أي شخص يقوم بتخريب أية منشآت عامة أو خلصة. غريبة جداً ... بيقولك الشرطة اعتقلت ناس مشاغبين، ومامتهم أمريكا ساكتة يا عيني وسايباهم يترموا في المعتقلات.

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