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فيديو .. دار الإفتاء ترد على أكاذيب المتطرفين حول تعارض الانتماء للدين والوطن

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 11:44 ص
فيديو .. دار الإفتاء ترد على أكاذيب المتطرفين حول تعارض الانتماء للدين والوطن دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على
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أصدرت وحدة الرسوم المتحركة التابعة لدار الإفتاء المصرية مقطعًا جديدًا يتضمن الرد على دعاوى المتطرفين الذين يبذلون جهودهم الخبيثة رغبة في هدم محبة الوطن في نفوس أبنائه تحت أكاذيب يروجونها لخداع الشباب مدعين زورًا أن الانتماء للدين أولى من الانتماء للوطن.

أكدت الدار في المقطع الجديد أنه لا يوجد تعارض شرعى بين مفهوم الانتماء للوطن والانتماء والولاء للدين، موضحة أن قوة الوطن واستقراره وعظمته وتقدمه هي قوة للدين، وأن الوطن المستقر الآمن يحمى الدين والعقيدة والأخلاق والقيم.

وأوضح المقطع الإفتائى الذى أصدرته وحدة الرسوم المتحركة بالدار أن تلك الدعوات خارجة عن صحيح الدين، وأن إقامة شعائر الدين وتحقيق معانيه ومبادئه وقِيَمِه لا ترتفع دون وطن قوي ثابت وراسخ. وشدد المقطع الإفتائي الجديد على أن حب الوطن ودعمه وانتماء أبنائه إليه من حقائق الإيمان، أما الوطن الضعيف المضطرب فإنه يحل فيه الخراب والفتنة وتختفي منه شعائر الدين ومبادئه.

ووجهت الدار عبر فيديو الرسوم المتحركة الجديدة رسالةً إلى المتابعين قالت فيها: "حرصك على وطنك وأمنه وقوة مؤسساته هو الطريق للمحافظة على الدين وشعائره".


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