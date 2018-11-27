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فيديو.. الوكيل: تفعيل التعاون فى المشروعات الصغيرة بين مصر والسعودية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:15 م
فيديو.. الوكيل: تفعيل التعاون فى المشروعات الصغيرة بين مصر والسعودية أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية
كتبت منة الله حمدى
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قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، إنه سيتم تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية فى كلا البلدين، والذى سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين الأول فى أسوان يومى 18 و 19 ديسمبر المقبلين.
 
وأضاف الوكيل خلال مجلس الأعمال المصرى السعودى اليوم أنه يليه الاجتماع الثانى فى الطائف، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف فى الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فرص التعاون المشترك فى المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى الخدمات المقدمة من كل غرفة خاصة فى مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب.
 
وأشار إلى أن انعقاد مجلس الأعمال السعودى المصرى بهدف مناقشة خطة العمل التى وضعت بين الاتحادين والتى تتضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائى، بالإضافة إلى الانطلاق نحو التعاون الثلاثى لمشاريع مشتركة فى إفريقيا من خلال رئاسة مصر لاتحاد الغرف الافريقية ورئاسة.

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أحمد الوكيل

رئيس اتحاد الغرف المصرية

المشروعات الصغيرة

مصر والسعودية




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