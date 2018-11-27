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فيديو.. العلاقات المصرية - السعودية جسر من الود لا يتوقف

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 11:25 ص
فيديو.. العلاقات المصرية - السعودية جسر من الود لا يتوقف محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب- هاشم الفخرانى
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اليوم السابع بلس
 

يجرى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى وزير الدفاع زيارة للقاهرة، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمناقشة العديد من الملفات وفى مقدمتها العلاقات الاقتصادية.

 

ومن منطلق كون مصر والسعودية الحارس الأمين  الساهر على مجابهة الأخطار فى الشرق الأوسط ستتطرق المباحثات بين الرئيس السيسى وولى العهد السعودى  إلى مكافحة الإرهاب والتطرف فى منطقة الشرق الأوسط علاوة على قضايا أخرى تمس المنطقة .

 

وتأتى الزيارة للتأكيد على علاقات الأخوة والود بين القاهرة والرياض رغم محاولات المغرضين للوقيعة بين الطرفين.

 

 وفيما يلى أهم الزيارات المتبادلة بين السيسى وولى العهد محمد بن سلمان.


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العلاقات المصرية

السعودية

محمد بن سلمان




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