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فيديو.. الحكومة تعلن الانتهاء من تنفيذ مشروع "المحروسة 2018" خلال عام

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 11:50 ص
فيديو.. الحكومة تعلن الانتهاء من تنفيذ مشروع "المحروسة 2018" خلال عام اجتماع الحكومة - ارشيفية
كتبت ــ هند مختار
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نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو خاص عن "مشروع المحروسة 2018"، وينقسم هذا المشروع، إلى المحروسة 1 والمحروسة 2، معلنا انتهاء تنفيذ المشروع خلال عام في مدينة النهضة بحي السلام بمحافظة القاهرة، بتكلفة بلغت 900 مليون جنيه، مكوناً من 197 عمارة، بإجمالي عدد وحدات تصل إلى 4895 وحدة على مساحة 51 فداناً، مزوداً بكافة المرافق والخدمات التي يحتاج إليها المواطنين.
 
 
ولفت المركز إلي أنه تم تخصيص عمارتين للمرأة المعيلة، يتوافر بهما مصاعد كهربائية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
 
وأعلن المركز استمرار إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التي تجرى على أرض مصر والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

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