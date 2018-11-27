فى أستراليا.. نام الطيار ونسى الهبوط بالمطار

كتبت - سالى حسام

أعلن مسئولو مكتب سلامة النقل الأسترالى، أن أحد الطيارين كاد يتسبب فى كارثة طيران عندما نام وترك الطائرة تحلق بالوضع الآلى وعندما استيقظ اتضح أنه قام بالمرور فوق المطار وتخطاه.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" فإن الطيار كان يحلق فى رحلة بين تسمانيا وكينج أيلاند، واستمر فى التحليق لما بعد كينج أيلاند بـ46 كيلومتر مما جعله يدور مرة أخرى ليهبط متأخرا.

وبحسب التحقيقات الخاصة بالحادث فإن بيانات متابعة الطائرة كشفت إن الطائرة كانت هبطت بسلام فى 8 نوفمبر هذا الشهر، بدون خطر على حياة الركاب، لكن الحادث تم تصنيفه كـ"حادث خطر".

وأشارت الصحيقة إلى أن حالات نوم الطيارين ليست نادرة كما يعتقد فبحسب إحصائية تابعة لاتحاد بالبا - إحدى نقابات الطيارين فى بريطانيا- فإن 56% من الطيارين أقروا بأنهم ينامون وهم يقودون الطائرات وذلك بحسب الإحصائية التى صدرت فى 2013، ومن المقرر أن ينتهى التحقيق فى الحادث فى مارس 2019.