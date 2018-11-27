فريق "تعليم جنوب سيناء" بطل الشطرنج فى دورى المصالح الحكومية

جنوب سيناء – فايزة مرسال

حصل فريق الشطرنج لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء على المركز الأول فى بطولة الدورى المحلى للجان الرياضية على مستوى محافظة جنوب سيناء، والملقب بدورى المصالح الحكومية والمؤهلة لتصفيات الجمهورية لعام 2019 بعد فوزه على فريق مديرية الأزهر فى المباراة النهائية، وضم فريق الشطرنج للتربية والتعليم كلا من محمود العبد وعصام طوخى ورمضان الموزى وإبراهيم عامر.

وأوضح محمود العبد قائد الفريق، أن فريق التربية والتعليم تغلب على فريق محافظة جنوب سيناء، ثم تغلب على فريق مديرية الكهرباء وفى المباراة النهائية تغلب على فريق مديرية الأزهر بلعب مباراة مثيرة ليحصل على كأس البطولة والمركز الأول، ووجه الشكر لجميع أعضاء الفريق، يذكر أنه إنطلقت الثلاثاء الماضى فعاليات الدورى المحلى للجان الرياضية للعاملين بالحكومة والملقب بدورى المصالح الحكومية على مستوى محافظة جنوب سيناء، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

هذا ويتم تصعيد الفرق الحاصلة على المركز الأول للتصفية على مستوى الجمهورية، ويضم ألعاب خماسى كرة القدم، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، كرة اليد، الشطرنج وتقام فاعليات الدورى فى ملاعب مركز شباب طور سيناء.

ويشارك فى الدورى هذا العام اللجان الرياضية بكل من التربية والتعليم وديوان عام المحافظة والشباب والرياضة والأزهر الشريف والصحة والبريد والإسكان ومديرية الأمن والتأمينات الاجتماعية والكهرباء.