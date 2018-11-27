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غدا الحكم على المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها بعد 12 يوما زواج بالشرقية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 07:13 م
غدا الحكم على المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها بعد 12 يوما زواج بالشرقية محكمة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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 قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التونى، ووليد مهدى، وسكرتارية خالد إسماعيل، تأجيل محاكمة الزوجة وعشيقها لقيامهما بقتل زوجها بعد 12 يوما زواج وسرقته، للغد للنطق بالحكم.

 

وتعود أحداث القضية رقم 3348 لسنة 2018 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 888 لسنة 2018، كلى جنوب الزقازيق، ليوم 7 يناير، عندما تلقي

 

 وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " ولاء م" 21 سنة مقيمة محافظة المنيا، أثناء سيرها برفقة زوجها" حمادة ع ر" 30 سنة عامل بشركة أدوية من محافظة المنيا، ويعمل بالعاشر من رمضان، بالمجاورة 60 بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، تعرضا لهجوم من قبل مجهولين ضربوا زوجها بقطعة خشب على رأسه ما أسفر عن وفاته فى الحال، فيما تمكن الجناة من سرقة مصوغات الزوجة ولاذوا بالفرار.

 

وبعد أقل من 48 ساعة، نجح ضباط إدارة البحث الجنائى، بإشراف اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، واللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، من تشكيل فريق بحث جنائى قاده العقيد محمد هلال، رئيس فرع البحث الجنائى، لفرع العاشر من رمضان، برئاسة العميد عمرو عبد الرازق، رئيس مباحث المديرية.

 

وتبين من تحريات فريق البحث الذى شارك فيه الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، ومعاونيه النقباء محمد أشرف وأحمد القاضى وأحمد غريب، أن الزوجة متزوجة من المجنى عليه منذ 12 يوما وأنه أجبرت على الزواج منه، وكانت على علاقة عاطفية ب" محمد ع ع " 25 سنة مقيم المنيا، فاتفقا سويا على التخلص من الزوج لكى يتزوجا.

 

وقام العشيق بمساعدة صديقه "كريم م ع" 19 سنة مقيم المنيا، بتنفيذ الواقعة بتحريض من الزوجة، وتم القبض عليهم جميعا وإحالتهم للنيابة العامة التى أحالتهم محبوسين إلى جنايات الزقازيق.

 


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