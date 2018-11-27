غادة والى: منهج موحد لـ17 ألف حضانة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى

كتب محمود حسين

أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن إعداد منهج موحد لـ 17 الف حضانة تابعة للوزارة ، مشيرة الى أن المنهج سوف يركز على مهارات الطفل والمعارف والسلوكيات .

وأكدت والى ،فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، ردا على طلب إحاطة مقدم من النائب محمود بدر ، بشأن خطورة المناهج التى يتم تدريسها بالجمعيات الشرعية، إن موضوع الحضانات فى غاية الأهمية، وإنها ستسلم مضبطة المجلس منهج للحضانات، مشيرة الى أن هذا المنهج يعد لأول مرة ، موضحة أن هذا المنهج سوف يتناول مهارات الطفل والمعارف والسلوكيات .