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غادة والى: منهج موحد لـ17 ألف حضانة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:01 م
غادة والى: منهج موحد لـ17 ألف حضانة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى غادة والى
كتب محمود حسين
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أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن إعداد منهج موحد لـ 17 الف حضانة تابعة للوزارة ، مشيرة الى أن المنهج سوف يركز على مهارات الطفل والمعارف والسلوكيات .

وأكدت والى ،فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، ردا على طلب إحاطة مقدم من النائب محمود بدر ، بشأن خطورة المناهج التى يتم تدريسها بالجمعيات الشرعية، إن موضوع الحضانات فى غاية الأهمية، وإنها ستسلم مضبطة المجلس منهج للحضانات، مشيرة الى أن هذا المنهج يعد لأول مرة ، موضحة أن هذا المنهج سوف يتناول مهارات الطفل والمعارف والسلوكيات .

 


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