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عرض 6 أطفال ضحية مافيا "التسول" بحلوان على الطب الشرعى

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:25 م
عرض 6 أطفال ضحية مافيا "التسول" بحلوان على الطب الشرعى تسول- أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة حلوان الكلية بعرض 6 أطفال "3 إناث و3 ذكور"، على الطب الشرعى لبيان وجود أثار تعذيب أو اعتداءات جنسية عليهم من عدمه، لوقوعهم ضحية عصابة استخدام الأطفال فى التسول.

كان ضباط مباحث الأحداث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا فى حملة أمنية من ضبط 11 طفلا خلال تسولهم داخل إحدى الحدائق العامة بمدينة حلوان، وتبين أن 5 منهم فى عمر 15 عاما يعملون لصالح رجل وامرأة فى الإشراف على عمل باقى الأطفال فى التسول ، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الرئيسيين.

 

 


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