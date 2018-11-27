ضبط 500 كيلو لحوم فاسدة فى حملة مكبرة بشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية 500 كيلو جرام، لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بثلاجة، ومدير محطة لوقود السيارات لتلاعبه فى المواد البترولية المدعمة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد ضبط "ا.ع.م" 29سنة صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم والمجمدات كائنة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لحيازته كميات من اللحوم مصنعاتها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، وزنت نحو 500 كيلو جرام، بقصد طرحها على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط "م. ى.س" 55 سنة المدير المسئول عن محطة لوقود السيارات ملك المدعو"م .ف.م" لقيامه بالتلاعب فى الخزانات الخاصة بتموين السيارات، والاحتيال على المستهلكين بقصد الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة، وتجميعها للاتجار بها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة. تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.