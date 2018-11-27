ضبط 1791 شخصا هاربا من تنفيذ أحكام قضائية فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، عن ضبط "على ع ج" 42 سنة تاجر حبوب وصاحب مخزن حبوب بناحية مركز الدلنجات لحيازته وتخزينه 10 طن كميات من الأرز الشعير بالمخزن الخاص به وحبسها عن التداول.

وضبط "عاطف ع ا" 43 سنة صاحب مصنع أعلاف بمركز شبراخيت لقيامه بتجميع مواد بترولية مدعمة وضبط كمية 1000 لتر سـولار.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "محمد خ ب" 44 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية كائن مدينة حوش عيسى، لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة وضُبط بحوزته كمية 500 كيلو أسمدة.

وضبط "حمدى ع ع" 39 سنة تاجر حبوب وصاحب مخزن حبوب بمركز كوم حماده لقيامه بحيازة وتخزين كميات من الأرز الشعير بالمخزن الخاص به، وضُبط بحوزته كمية 5 طن أرز شعير.

وفى مجال قضايا المخدرات، تمكنت قوة تأمين الطرق بالطريق الصحراوى دائرة مركز شرطة وادى النطرون، من ضبط سياره أثناء توقفها على جانب الطريق، وبها 3 أشخاص وبحوزتهم تذكره لمسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 10 جرام وميزان حساس، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، وكذلك ضبط 5 عاطلين من دمنهور لاتجارهم فى المخدرات وبحوزتهم 141 جرام من مخدر الهيروين.

كما شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية، والعميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور عن ضبط 1791متهما هاربا.

وتم تحرير 2299 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 4493 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.