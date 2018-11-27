ضبط 16 تاجر مخدرات بكفر شكر وبنها وقها بحملة أمنية بالقليوبية

القى ضباط مكتب المخدرات بالتنسيق مع رؤساء مباحث الاقسام بالقليوبية القبض على عددا من تجار المخدرات خلال حمله مشتركة لضبط الشارع القليوبى وضبط مروجى السموم البيضاء.

أسفرت عن ضبط 16 تاجر مخدرات بحوزتهم، كمية من المواد المخدرة المتنوعة، وتم التحفظ على المخدرات والمتهمين، وتحررت المحاضر اللازمه، واحيلوا جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، تقضى بتكثيف الحملات الامنيه على المدن بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات ورؤساء مباحث الأقسام لضبط تجار المخدرات والسموم البيضاء.

فقامت حمله مكبرة قادها العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص والعقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنهاوالعقيد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة

واستهدفت الحملات مدن طوخ، وبنها وقها وكفر شكر وشبرا الخيمة وكفر شكر والخصوص وشبين القناطر وأسفرت عن ضبط 16 تاجر مخدرات بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن 250 جرام بانجو و169 قرص مخدر، و300 جرام فودو، 350 جم حشيش، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.