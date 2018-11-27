ضبط 11 قضية مخدرات و7 قضايا سلاح نارى فى حملة أمنية بالمحلة

نجح ضباط مباحث مركز المحلة، برئاسة الرائد عمر ابو بكر، بقيادة العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث بالمحلة وسمنود تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير مباحث المديرية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية فى ضبط 7 قضايا سلاح نارى و11 قضية مخدرات بمركز شرطة المحلة، خلال مداهمات على عناصر شديدة الخطورة.

حيث قامت عدة مأموريات فى ذات التوقيت استهدفت المتهمين قادها الرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة، ومعاونوه بعد تحديد أماكن اختبائهم أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بدون ترخيص.