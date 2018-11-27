ضبط 11 قضية مخدرات و5 قطع سلاح نارى فى حملة أمنية بسمنود

نجح ضباط مباحث مركز سمنود، برئاسة الرائد احمد عيسي، بقيادة العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث بالمحلة وسمنود تحت اشراف اللواء السعيد شكرى مدير مباحث المديرية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية فى ضبط 5 قطع سلاح نارى و11قضية مخدرات بمركز شرطة سمنود خلال مداهمات على عناصر شديدة الخطوره.

حيث قامت عدة ماموريات في ذات التوقيت استهدفت المتهمين قادها الرائد احمد عيسي رئيس مباحث سمنود، ومعاونوه بعد تحديد أماكن اختبائهم أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم مواد مخدره واسلحه ناريه بدون ترخيص وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بنتيجة الحملة وتولت النيابة التحقيقات