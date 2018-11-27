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ضبط عاطلين بسوهاج بحوزتهما 2.4 مليون جنيه من مدخرات العاملين بالخارج

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:05 م
ضبط عاطلين بسوهاج بحوزتهما 2.4 مليون جنيه من مدخرات العاملين بالخارج المتهمان
سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا برئاسة الرائد مصطفى فرغل رئيس مباحث القسم من ضبط عاطلين أحدهما يقيم بقنا والثانى بدائرة مركز دار السلام سوهاج حال توقفهما علي جانب الطريق بالسيارة رقم محدده ملاكي قنا قيادة الأول وتوك توك قيادة الثاني وبحوزتهما مبلغ 2.43 مليون جنيه تم تجميعها ضمن مدخرات العاملين بالخارج.

ترجع الواقعة، عقب تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بتمكن ضباط قسم شرطة جرجا وضباط قسم مكافحة جرائم الاموال العامة، من ضبط عاطلين بحوزتهما مبالغ مالية كبيرة أثناء تبادلها بالطريق العام.

توصلت التحريات التى أشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية أنه أثناء قيام ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا بالمرور، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط أيمن ش ح ى - 42 سنة عاطل ويقيم بناحية أبو شوشة دائرة مركز أبو تشت قنا وجاد الله ن و م - 40 سنة عاطل ويقيم بناحية النغاميش دائرة مركز دار السلام حال توقفهما علي جانب الطريق بالسيارة رقم محدده ملاكي قنا قيادة الأول وتوك توك قيادة الثاني وبحوزتهم مبلغ " 2430000 " أثنين مليون وأربعمائة وثلاثون ألف جنيهاً.

  بمناقشتهما بمعرفة ضباط قسم الأموال العامة بالمديرية برئاسة المقدم هيثم الدكرونى رئيس القسم  قرر الأول بقيامه بالاشتراك وكلاً من عواطف م ا  وتقيم بناحية النغاميش دائرة مركز دار السلام  ومدحت م ع ب  ويقيم دائرة مركز أبو تشت بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليم ذويهم قيمتها بالعملة المحلية وقيامه بتسليم الثاني مبلغ مليون جنيهاً لتوصيلها للأولي

تم التحفظ علي المبلغ المالي وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2779 إدارى قسم جرجا وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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