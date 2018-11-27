video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 08:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. وفد طلابى من كفر الشيخ فى ضيافة مجلس النواب

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 07:47 م
صور .. وفد طلابى من كفر الشيخ فى ضيافة مجلس النواب جانب من الوفد
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

ترأست الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وفداً من الطلاب والطالبات ،وعدد من قيادات التعليم بالمحافظة ،لزيارة مجلس النواب،وحضور جلسة من الجلسات العامة ، ليتعايش الطلاب والطالبات مع الأعضاء  أثناء مناقشة الموضوعات المتعددة،ليتعرفوا على أرض الواقع كيفية إدارة الجلسات ، ومناقشة الموضوعات ، وما يؤديه النواب من دور تشريعي ورقابي.

وزار الطلاب قاعات مجلس النواب، وتابعوا فلم وثائقي عن تاريخ مجلس النواب منذ إنشاءه حتى الأن  بقاعة مجلس الشورى، وزاروا المكتبة الوثائقية بمجلس النواب ، واطلعوا على مضبطة الجلسات ، وزاروا معرض المقتنيات والهدايا لأعضاء المجلس، وتفقدوا قاعات المجلس ، كما حضروا جلسة عامة ، رحب بهم خلالها الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس ، وتم تسجيلها بمضبطة الجلسة.

قالت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، إنها سعيدة بحسن استقبال الدكتورعلي عبدالعال ، رئيس مجلس النواب للطلاب والوفد ، وأعضاء المجلس وحضورهم جلسة عامة ، وعبر رئيس المجلس خلالها بسعادته وترحيبه بتواجد الطلاب ، مؤكدة إن الهدف من الزيارة طلاب المرحلة الثانوية لحاجتهم  لكل خطوة من خطوات تأصيل روح الإنتماء والولاء داخل أروقة مجلس النواب ، وتنمية الروح الوطنية ،وتعلم كيفية ممارسة السياسية،وإعلاء مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية ،وتعليمهم كيفية التعبير عن أرائهم بالطرق التربوية والادبية ،وأن مصر ليست جزر منعزل ولكنها كل وملك لكل المصريين.  

وأضافت وكيل الوزارة،أنها سعيدة باستقبال أعضاء مجلس النواب للطلاب وما عبروا به عن حب وتقدير الأعضاء لهم، والإهتمام بهم واحتوائهم، مؤكدة أنها تقدم الشكر للنائب بدير موسى الذي لم يترك الطلاب منذ استقبالهم في المجلس ،ورافقهم خلال جولتهم حتى استقلالهم السيارات الخاصة بهم برفقة قيادات تعليم كفر الشيخ ، كما تتقدم بالشكر  للواء هاني النواصرة ، واللواء شكري الجندي ، والدكتورة هالة أبو السعد التي استضافت الطلاب بمكتبها بالمجلس، والعميد أيمن عبدالله، والمستشار مرتضى منصور والمستشار منجود الهواري نائب الفيوم، وكل أعضاء المجلس .

1--طلاب-كفر-الشيخ-اثناء-زيارتهم-لمجلس-النواب-ومجلس-الشورى
طلاب كفر الشيخ اثناء زيارتهم لمجلس النواب ومجلس الشورى

 

2--وفد-تعليم-كفر-الشيخ-والطلاب-بمجلس-النواب
وفد تعليم كفر الشيخ والطلاب بمجلس النواب

 

3--جانب-من-الوفد-بالمجلس
جانب من الوفد بالمجلس

 

4--الطلاب-والوفد-بمجلس-النواب
الطلاب والوفد بمجلس النواب

 

5--الطلاب-بجلسة-عامة
الطلاب بجلسة عامة

 

6--تواجد-الطلاب-بالمجلس
تواجد الطلاب بالمجلس

 

8--جانب-من-الوفد
جانب من الوفد

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تعليم كفر الشيخ يحارب الدروس الخصوصية بالقوافل التعليمية المجانية

كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

مجلس النواب

طلاب

تعليم كفر الشيخ

مجلس الشورى




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة