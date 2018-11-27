صور .. وفد طلابى من كفر الشيخ فى ضيافة مجلس النواب

كفر الشيخ – محمد سليمان

ترأست الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وفداً من الطلاب والطالبات ،وعدد من قيادات التعليم بالمحافظة ،لزيارة مجلس النواب،وحضور جلسة من الجلسات العامة ، ليتعايش الطلاب والطالبات مع الأعضاء أثناء مناقشة الموضوعات المتعددة،ليتعرفوا على أرض الواقع كيفية إدارة الجلسات ، ومناقشة الموضوعات ، وما يؤديه النواب من دور تشريعي ورقابي.

وزار الطلاب قاعات مجلس النواب، وتابعوا فلم وثائقي عن تاريخ مجلس النواب منذ إنشاءه حتى الأن بقاعة مجلس الشورى، وزاروا المكتبة الوثائقية بمجلس النواب ، واطلعوا على مضبطة الجلسات ، وزاروا معرض المقتنيات والهدايا لأعضاء المجلس، وتفقدوا قاعات المجلس ، كما حضروا جلسة عامة ، رحب بهم خلالها الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس ، وتم تسجيلها بمضبطة الجلسة.

قالت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، إنها سعيدة بحسن استقبال الدكتورعلي عبدالعال ، رئيس مجلس النواب للطلاب والوفد ، وأعضاء المجلس وحضورهم جلسة عامة ، وعبر رئيس المجلس خلالها بسعادته وترحيبه بتواجد الطلاب ، مؤكدة إن الهدف من الزيارة طلاب المرحلة الثانوية لحاجتهم لكل خطوة من خطوات تأصيل روح الإنتماء والولاء داخل أروقة مجلس النواب ، وتنمية الروح الوطنية ،وتعلم كيفية ممارسة السياسية،وإعلاء مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية ،وتعليمهم كيفية التعبير عن أرائهم بالطرق التربوية والادبية ،وأن مصر ليست جزر منعزل ولكنها كل وملك لكل المصريين.

وأضافت وكيل الوزارة،أنها سعيدة باستقبال أعضاء مجلس النواب للطلاب وما عبروا به عن حب وتقدير الأعضاء لهم، والإهتمام بهم واحتوائهم، مؤكدة أنها تقدم الشكر للنائب بدير موسى الذي لم يترك الطلاب منذ استقبالهم في المجلس ،ورافقهم خلال جولتهم حتى استقلالهم السيارات الخاصة بهم برفقة قيادات تعليم كفر الشيخ ، كما تتقدم بالشكر للواء هاني النواصرة ، واللواء شكري الجندي ، والدكتورة هالة أبو السعد التي استضافت الطلاب بمكتبها بالمجلس، والعميد أيمن عبدالله، والمستشار مرتضى منصور والمستشار منجود الهواري نائب الفيوم، وكل أعضاء المجلس .



طلاب كفر الشيخ اثناء زيارتهم لمجلس النواب ومجلس الشورى



وفد تعليم كفر الشيخ والطلاب بمجلس النواب



جانب من الوفد بالمجلس



الطلاب والوفد بمجلس النواب



الطلاب بجلسة عامة



تواجد الطلاب بالمجلس