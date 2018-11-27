صور.. وفد الكنيسة اليونانية يزور منطقة "أبومينا" الأثرية

كتب وائل ربيعى

زار وفد الكنيسة اليونانية، اليوم الثلاثاء، منطقة "أبومينا" الأثرية بمريوط ونالوا بركة رفات الشهيد مارمينا.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الوفد اليونانى وصل دير مارمينا مساء أمس وباتوا ليلتهم به. وفى ختام الزيارة سجل رئيس الوفد كلمة في سجل كبار الزوار.

ووصل الوفد إلى مطار القاهرة الدولي صباح أمس واستقبلهم من الكنيسو القبطية الأنبا بافلوس أسقف اليونان الذى سيرافقهم طوال زيارتهم لمصر.

ويتكون الوفد من الأنبا أغناطيوس مطران مدينة فولوس، والأنبا خريسوستوموس مطران كرسي ذوذونيس، والمطران الأنبا يوأنس رئيس دير بندليس، والأرشيمندريت سبيريذون كاترمانوس.