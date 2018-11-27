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صور.. وحدة تكافؤ فرص الخارجة تستكمل حملة "أنا ضد التنمر" بالوادى الجديد

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 08:47 ص
صور.. وحدة تكافؤ فرص الخارجة تستكمل حملة "أنا ضد التنمر" بالوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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شهد الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، تدشين حملة "أنا ضد التنمر"، والتى ينفذها فريق عمل وحدة تكافؤ الفرص بإدارة الخارجة التعليمية، حيث تضمن الحفل كلمة وكيل الوزارة وتدشين الحملة مع عرض لمسرحية "معا ضد التنمر" لمدرسة المروة الإعدادية، وفقرة فنية بعنوان "أنا ضد التنمر"، بمدرسة صلاح الدين الإعدادية واستكمال فعالياتها بالمدارس.

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وقال "التداوى" إن التنمر يمثل شكلا من أشكال العنف والإيذاء والإساءة التى تكون موجهة من فرد أو مجموعة إلى فرد أو مجموعة من الأفراد، حيث يكون الفرد المهاجم أقوى من الأفراد الباقين والذى قد يعيش الشخص ظروف أسرية أو مادية أو اجتماعية معينة أو يتأثر بوسائل الإعلام أو يعانى من مرض عضوى وهذه العوامل قد تكون سببًا فى تحوله إلى شخص متنمر .

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وأثنى التداوى على المجهودات المبذولة على تدشين الحملة التى من شأنها متابعة السلوكيات المختلفة للأبناء والوقوف على السلوكيات الخاطئة وتعزيز عوامل الثقة بالنفس، مؤكدا على أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد يدعم كافة الفعاليات التى ينفذها قطاع التعليم فى إطار دعم العملية التعليمية فى كافة المدارس .

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