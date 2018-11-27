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صور.. ملك ماليزيا يتزوج من ملكة جمال سابقة لموسكو

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:04 م
صور.. ملك ماليزيا يتزوج من ملكة جمال سابقة لموسكو السلطان محمد الخامس
كتب أحمد علوى
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أفادت وسائل إعلام، بأن السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا تزوج من الروسية أوكسانا فويفودينا، الفائزة بمسابقة "ملكة جمال موسكو -2015".

ووفقأ لقناة روسيا اليوم ، ذكرت المصادر أن حفل الزفاف أقيم فى 22 نوفمبر داخل مجمع الاحتفالات الشهير "BARVICHA CONCERT HALL" الواقع في ضاحية موسكو الراقية "روبلوفكا".

وأشارت إلى أن حفل الزفاف عقد دون مشروبات كحولية وباستخدام الأطعمة الحلال، ارتدى خلاله الحاكم الأعلى لماليزيا اللباس الوطني الماليزي، وارتدت العروس الملابس الروسية التقليدية.

العروس خلال استعداداها
العروس خلال استعداداها

 

جانب من الزفاف
جانب من الزفاف

 

جانتب من حفل الزفاف
جانب من حفل الزفاف

 


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