صور.. ملك ماليزيا يتزوج من ملكة جمال سابقة لموسكو

كتب أحمد علوى

أفادت وسائل إعلام، بأن السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا تزوج من الروسية أوكسانا فويفودينا، الفائزة بمسابقة "ملكة جمال موسكو -2015".

ووفقأ لقناة روسيا اليوم ، ذكرت المصادر أن حفل الزفاف أقيم فى 22 نوفمبر داخل مجمع الاحتفالات الشهير "BARVICHA CONCERT HALL" الواقع في ضاحية موسكو الراقية "روبلوفكا".

وأشارت إلى أن حفل الزفاف عقد دون مشروبات كحولية وباستخدام الأطعمة الحلال، ارتدى خلاله الحاكم الأعلى لماليزيا اللباس الوطني الماليزي، وارتدت العروس الملابس الروسية التقليدية.



العروس خلال استعداداها



جانب من الزفاف