صور.. شرطة المرافق تزيل الإشغالات بميدان الجيزة والعجوزة وإمبابة

كتب ــ بهجت أبو ضيف

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة حملات إعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير.

وأسفرت حملة أشرف عليها العميد حسن الدماطي مدير شرطة المرافق بالجيزة استهدفت ميدان الجيزة وإمبابة والعجوزة، عن إزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية والباعة الجائلين بالميادين والشوارع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأخطر اللواء د. مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.