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صور.. شرطة المرافق تزيل الإشغالات بميدان الجيزة والعجوزة وإمبابة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 10:25 ص
صور.. شرطة المرافق تزيل الإشغالات بميدان الجيزة والعجوزة وإمبابة إزالة الإشغالات بميدان الجيزة والعجوزة وإمبابة
كتب ــ بهجت أبو ضيف
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واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة حملات إعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير. 
 
وأسفرت حملة أشرف عليها العميد حسن الدماطي مدير شرطة المرافق بالجيزة استهدفت ميدان الجيزة وإمبابة والعجوزة، عن إزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية والباعة الجائلين بالميادين والشوارع. 
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأخطر اللواء د. مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
شرطة المرافق تزيل الإشغالات بميدان الجيزة والعجوزة وإمبابة (1)
شرطة المرافق تزيل الإشغالات بميدان الجيزة والعجوزة وإمبابة (1)

شرطة المرافق تزيل الإشغالات بميدان الجيزة والعجوزة وإمبابة (2)
جانب من الحملة
 
شرطة المرافق تزيل الإشغالات بميدان الجيزة والعجوزة وإمبابة (3)
إزالة الإشغالات بميدان الجيزة والعجوزة وإمبابة (3)

شرطة المرافق تزيل الإشغالات بميدان الجيزة والعجوزة وإمبابة (4)
جانب من إزالة الإشغالات بميدان الجيزة والعجوزة وإمبابة (4)

شرطة المرافق تزيل الإشغالات بميدان الجيزة والعجوزة وإمبابة (5)
خلال إزالة الإشغالات بميدان الجيزة والعجوزة وإمبابة (5)

شرطة المرافق تزيل الإشغالات بميدان الجيزة والعجوزة وإمبابة (6)
رفع الإشغالات بميدان الجيزة والعجوزة وإمبابة (6)

شرطة المرافق تزيل الإشغالات بميدان الجيزة والعجوزة وإمبابة (7)حملة لإزالة الإشغالات
 
شرطة المرافق تزيل الإشغالات بميدان الجيزة والعجوزة وإمبابة (8)
شرطة المرافق تزيل الإشغالات
شرطة المرافق تزيل الإشغالات بميدان الجيزة والعجوزة وإمبابة (9)
إزالة الإشغالات

شرطة المرافق تزيل الإشغالات بميدان الجيزة والعجوزة وإمبابة (10)
شرطة المرافق تزيل الإشغالات 

شرطة المرافق تزيل الإشغالات بميدان الجيزة والعجوزة وإمبابة (11)
جانب من الإشغالات بميدان الجيزة والعجوزة وإمبابة (11)

شرطة المرافق تزيل الإشغالات بميدان الجيزة والعجوزة وإمبابة (12)
شرطة المرافق تزيل الإشغالات بميدان الجيزة والعجوزة وإمبابة (12)

شرطة المرافق تزيل الإشغالات بميدان الجيزة والعجوزة وإمبابة (13)
إزالة الإشغالات بميدان الجيزة والعجوزة وإمبابة (13)

شرطة المرافق تزيل الإشغالات بميدان الجيزة والعجوزة وإمبابة (14)
إزالة الإشغالات بميدان الجيزة والعجوزة وإمبابة (14)

شرطة المرافق تزيل الإشغالات بميدان الجيزة والعجوزة وإمبابة (15)
شرطة المرافق تزيل الإشغالات 

 


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