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صور.. شرطة التموين تضبط 1.5 طن أسماك فاسدة قبل استخدامها بمطعم شهير

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:38 م
صور.. شرطة التموين تضبط 1.5 طن أسماك فاسدة قبل استخدامها بمطعم شهير ضبط اسماك فاسدة
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، بالاشتراك مع أطباء مديرية الطب البيطرى، من ضبط "عبد الرسول م س" 38 سنة، مسئول عن ثلاجة تبريد لتخزين الأسماك، غير مطابقة للاشتراطات الصحية، التابعة لمطعم شهير، بدون ترخيص، بمنطقة مدينة نصر أول، لحيازته  كميات كبيرة من المواد الغذائية " أسماك " بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج  ومدة الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الأدمى   بقصد إعداد المأكولات لتحقيق أرباح غير مشروعة .

 

ومن خلال الفحص تم العثور بداخل الثلاجة على 1.275 طن ( سمك ، جمبري ، سبيط ) ، 335 كيلو (سمك ، جمبري ، سبيط ، كفتة جمبري ) ، 300 كيلو مخلل " بدون بيانات " ، 400 لتر عصائر " بدون بيانات " ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إعداد المأكولات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم،  وتولت النيابة التحقيق.

 

اسماك فاسدة مضبوطة
اسماك فاسدة مضبوطة

 

اسماك فاسدة
اسماك فاسدة

 

جانب من الاسماك
جانب من الاسماك

 

ضبط اسماك غير صالحة
ضبط اسماك غير صالحة

 

ضبط اسماك مجهولة
ضبط اسماك مجهولة

 

ضبط اسماك
ضبط اسماك

 


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