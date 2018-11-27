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صور.. سفير كوريا الجنوبية يشهد فعاليات "اليوم الثقافى الكورى" بالأقصر

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:43 م
صور.. سفير كوريا الجنوبية يشهد فعاليات "اليوم الثقافى الكورى" بالأقصر سفير كوريا الجنوبي بالقاهرة وسكرتير مساعد الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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شهد "يوون يو تشول" سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، برفقة اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصرن إنطلاق فعاليات "اليوم الثقافى الكورى"، والذى أقيم بمكتبة مصر العامة وذلك للعام الثالث على التوالي، والذي شهدت عدد من الفاعليات المميزة منها معرض للصور عن كوريا والثقافه الكورية، وتنظيم ورشة حول كيفية إستخدام مستحضرات التجميل الكورية، وعرض الطبول الكورية.

وقال السفير الكورى - فى كلمته بالفعاليات – أنه عقب الإهتمام الكبير من الشعب الأقصرى بالثقافة الكورية، يسعى المركز الثقافى الكوري لعقد العديد من الفاعليات فى مختلف المحافظات ومن ضمنها الأقصر ، متمنياً ممن يحضر الفاعليات أن يكون بمثابة سفير لنشر الثقافة الكورية بين زملائهم، مؤكداً علي أهمية وعراقة مدينة الأقصر المليئة بالتراث والحضارة ، وأنه يوجد مدينة كورية تدعى كيوتجو تشبة الأقصر حيث كانت عاصمة للممالك الكورية القديمة ، وأنه هناك جهود ساعية لعمل راابطة تآخى بين المدينتين ، لزيادة التعاون بين البلدين مما يصب فى تدفق المزيد من السياحة الكورية.

وأكد محمد عباس مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر، أن اليوم الثقافي الكوري بالأقصر يأتي في إطار التعاون المشترك بين المكتبة والمركز الثقافي الكوري بالقاهرة ، وحرصا علي تعميق التبادل الثقافي المشترك بين مصر وكوريا  لافتا الي ان الاحتفال باليوم الثقافي الكوري بدأ يوم أمس الاثنين ، ويشمل عدة فاعليات خاصة بالعادات والتراث الكوري والتي من بينها تجربة تذوق الطعام الكوري حيث تستقبل المكتبه مجموعة من الطهاة الكوريين لطبخ عدد من الوجبات الكورية الشهيره وتقديمها للجمهور  كما سيتم تجربة الزي الكوري الرسمي " الهانبوك " حيث سيتمكن الجمهور من ارتداء الزي الكوري للكبار والأطفال والتقاط الصور التذكارية  بالاضافة الي عزف الموسيقى الكورية ، وتعليم الراغبين  ومحبي الموسيقي الكورية كيفية الايقاع على الطبول الكورية.

وقال السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر فى كلمتة أن محافظة الأقصر قيادة وشعب ترحب بالسفير الكورى والوفد المرافق له ، وأن اليوم الثقافى الكورى ما هو الا دلالة على عمق العلاقات بين الشعبين المصرى والكورى ، ويعكس مدى عمق الصداقة والترابط الأزلى بين البلدين.

السفير الكوري يشهد فعاليات اليوم الثقافي الكوري بالأقصر (1)
السفير الكوري يشهد فعاليات اليوم الثقافي الكوري بالأقصر (1)

 

السفير الكوري يشهد فعاليات اليوم الثقافي الكوري بالأقصر (2)
السفير الكوري يشهد فعاليات اليوم الثقافي الكوري بالأقصر (2)

 

السفير الكوري يشهد فعاليات اليوم الثقافي الكوري بالأقصر (3)
السفير الكوري يشهد فعاليات اليوم الثقافي الكوري بالأقصر (3)

 

السفير الكوري يشهد فعاليات اليوم الثقافي الكوري بالأقصر (4)
السفير الكوري يشهد فعاليات اليوم الثقافي الكوري بالأقصر (4)

 

السفير الكوري يشهد فعاليات اليوم الثقافي الكوري بالأقصر (5)
السفير الكوري يشهد فعاليات اليوم الثقافي الكوري بالأقصر (5)

 

السفير الكوري يشهد فعاليات اليوم الثقافي الكوري بالأقصر (6)
السفير الكوري يشهد فعاليات اليوم الثقافي الكوري بالأقصر (6)

 

السفير الكوري يشهد فعاليات اليوم الثقافي الكوري بالأقصر (7)
السفير الكوري يشهد فعاليات اليوم الثقافي الكوري بالأقصر (7)

 

السفير الكوري يشهد فعاليات اليوم الثقافي الكوري بالأقصر (8)
السفير الكوري يشهد فعاليات اليوم الثقافي الكوري بالأقصر (8)

 


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