video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 08:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور .. سامح شكرى يبدأ مباحثاته مع نظيره الصربى لمناقشة العلاقات بين البلدين

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 08:04 م
صور .. سامح شكرى يبدأ مباحثاته مع نظيره الصربى لمناقشة العلاقات بين البلدين وزير الخارجيه سامح شكرى يصل صربيا
كتب خالد إبراهيم
إضافة تعليق

بدأ وزير الخارجية سامح شكرى  ، جلسة مباحثات مع نظيره الصربي لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث وصل شكرى اليوم إلى العاصمة الصربية بلجراد على ضوء مرور أكثر من 110 عاما لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا.

 

اجتماعات وزير الخارجية مع نظيره الصربى
اجتماعات وزير الخارجية مع نظيره الصربى
سامح شكرى يصل صربيا
سامح شكرى يصل صربيا

 

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى سيجرى لقاءات مع كل من رئيس جمهورية صربيا، ورئيسة الوزراء والنائب الأول لرئيسة الوزراء وزير الخارجية، وذلك لبحث الفرص الواسعة لتعميق التعاون بين البلدين فى شتى المجالات، بما يعكس الرغبة المشتركة فى تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين مصر وصربيا خلال المرحلة المقبلة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سامح شكرى: مصر تتطلع إلى زيادة الحركة السياحية بين مصر وبلغاريا

سامح شكرى يبحث مع الرئيس البلغارى جهود مصر فى مجال مكافحة الإرهاب

سامح شكرى

صربيا

وزاره الخارجيه

احمد حافظ

المتحدث الرسمى

اخبار عاجله

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة