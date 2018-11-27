صور .. سامح شكرى يبدأ مباحثاته مع نظيره الصربى لمناقشة العلاقات بين البلدين

كتب خالد إبراهيم

بدأ وزير الخارجية سامح شكرى ، جلسة مباحثات مع نظيره الصربي لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث وصل شكرى اليوم إلى العاصمة الصربية بلجراد على ضوء مرور أكثر من 110 عاما لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا.



اجتماعات وزير الخارجية مع نظيره الصربى



سامح شكرى يصل صربيا

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى سيجرى لقاءات مع كل من رئيس جمهورية صربيا، ورئيسة الوزراء والنائب الأول لرئيسة الوزراء وزير الخارجية، وذلك لبحث الفرص الواسعة لتعميق التعاون بين البلدين فى شتى المجالات، بما يعكس الرغبة المشتركة فى تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين مصر وصربيا خلال المرحلة المقبلة.