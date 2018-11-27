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صور.. رئيس جامعة الأزهر يطمئن على أطفال "الشفة الأرنبية" بالمستشفى التخصصى

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:07 م
صور.. رئيس جامعة الأزهر يطمئن على أطفال "الشفة الأرنبية" بالمستشفى التخصصى المحرصاوي يطمئن على أطفال "الشفة الأرنبية" بمستشفي جامعة الأزهر التخصصي
كتب لؤى على
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فى إطار رسالة مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، نحو خدمة المجتمع علميا وصحيا، أجرى الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، زيارة تفقدية لأطفال مصر الذين أجريت لهم عمليات جراحية لإصلاح التشوهات الخلقية بمركز الأزهر لعلاج وتجميل الشفه والحلق بكلية طب الأسنان بنات الأزهر بالقاهرة والتى أجراها وفد من الخبراء الكوريين بمقر مستشفى جامعة الأزهر التخصصى.

رافق رئيس جامعة الأزهر خلال الزيارة الدكتور إبراهيم القلا، نائب رئيس جامعة بدر، والدكتور مصطفى عبد الغنى، عميد كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة. والدكتور محمد عجاج، مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصى.

وأكد رئيس الجامعة، بهذه المناسبة، حرص مؤسسة الأزهر الشريف ودورها المشهود فى تخفيف المعاناة ورسم البسمة على وجوه أطفال مصر من مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر هى رعاية وتخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المصرية الأولى بالرعاية.

هذه العمليات تجرى فى إطار مبادرة بعنوان "اضحك - ابتسم - لست وحدك"، قام بها مركز الأزهر لعلاج وتجميل الشفة والحلق بكلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، بالتعاون مع جامعة بدر، وبرعاية بيت الزكاة المصرى، قام بإجراء العمليات الجراحية وفد من الخبراء الكوريين بالمجان ودون تحمل الأسر لأية تكاليف مالية.

 
 
المحرصاوي يطمئن على أطفال الشفة الأرنبية بمستشفي جامعة الأزهر التخصصي (1)
 

المحرصاوي يطمئن على أطفال الشفة الأرنبية بمستشفي جامعة الأزهر التخصصي (2)
 

المحرصاوي يطمئن على أطفال الشفة الأرنبية بمستشفي جامعة الأزهر التخصصي (3)
 

المحرصاوي يطمئن على أطفال الشفة الأرنبية بمستشفي جامعة الأزهر التخصصي (4)
 
 
 

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بيت الزكاة

جامعة الازهر

الازهر الشريف

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