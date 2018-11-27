صور.. جامعة الفيوم تستضيف أمير الشعراء العرب بكلية دار العلوم

كتب أحمد طنطاوى

شهد الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم والدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، اللقاء الذى نظمته كلية دار العلوم بالتعاون اتحاد الطلاب بالكلية وطلاب من أجل مصر لاستضافة الدكتور علاء جانب أمير الشعراء العرب، أمس الاثنين، بحضور عادل الدرغامى عميد الكلية وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد دكتور أشرف رحيل أن الجامعة تستهدف الارتقاء بعقول أبنائها من الطلاب والباحثين، وكذلك سعيها لعقد موسم ثقافى مميز هذا العام باستضافة رموز الأدب والثقافة فى مصر.

وتابع أن جامعة الفيوم من الجامعات التى تولى اهتمامًا كبيرًا بالجانب الثقافى وتمتلك قاعدة كبيرة من الأساتذة والطلاب المثقفين والمبدعين.

كما رحب عادل الدرغامى بالشاعر الدكتور علاء جانب أمير الشعراء العرب وهو المصرى الوحيد الذى يفوز بهذه الجائزة، مضيفًا أن كلية دار العلوم تعد بيتًا للعلوم والثقافة وتهدف دائمًا لتنظيم مثل هذه الملتقيات والمنتديات الشعرية والثقافية لصقل مواهب أبنائها، مؤكدًا أن الكلية تمتلك العديد من المواهب والمبدعين فى مجال الشعر والأدب.

وفى كلمته قال أمير الشعراء العرب علاء جانب: إنه يشعر بالفخر لتواجده بكلية دار العلوم بين طلابها وأساتذتها المبدعين. وألقى العديد من قصائده الشعرية باللغة الفصحى والعامية.

وتخلل اللقاء عرض عدد من مواهب طلاب جامعة الفيوم وقاموا بإلقاء قصائدهم الشعرية. وفى نهاية اللقاء كرم رئيس الجامعة الدكتور علاء جانب وأهداه درع كلية دار العلوم.