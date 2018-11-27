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صور.. تواصل أعمال الرصف وتطوير شارع المطبعة لإنشاء مترو الهرم

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:13 م
صور.. تواصل أعمال الرصف وتطوير شارع المطبعة لإنشاء مترو الهرم أعمال تطوير و توسعة شارع المطبعة لإنشاء محطات المترو
كتب عبد الرحمن سيد
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يواصل حى العمرانية بالتنسيق مع إدارة مرور الجيزة، أعمال توسعة وتطوير شارع المطبعة، لاستيعاب التحويلات المرورية خلال الفترة المقبلة لإنشاء مترو الهرم، ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بتجهيز كافة المحاور البديلة منعا للتكدس المرورى.

اعمال اصلاحات
اعمال اصلاحات

ويتم رفع كفاءة الشارع تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عصر رئيس الحى، وتمت أعمال استكمال الرصف بشارع المطبعه ما بين الهرم وفيصل، مع صيانة الطرق بواسطة اللوادر و عمال الحى، وإجراء أعمال التطوير وتوسعة الشارع بشكل دورى ضمن خطة يسير عليها الحى و المرور.

 

اعمال تطوير
أعمال تطوير

 

أعمال توسعة الشارع
أعمال توسعة الشارع

 

تطوير الطريق
تطوير الطريق

 

تطوير شارع المطبعة
تطوير شارع المطبعة

 

جانب من الاعمال
جانب من الأعمال

 

رصف الشارع
رصف الشارع

 

رصف شارع المطبعة
رصف شارع المطبعة

 

رفع سيارة متروكة من الطريق
رفع سيارة متروكة من الطريق

 

عمال الحى تطور الشارع
عمال الحى تطور الشارع

 

عمال الحى
عمال الحى

 

معدات الحى
معدات الحى

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