video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 02:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. البيت الأبيض يتزين استعداد للاحتفال بالكريسماس

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 02:21 ص
صور.. البيت الأبيض يتزين استعداد للاحتفال بالكريسماس الاحتفال بالكريسماس بالبيت الأبيض
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)
إضافة تعليق

بدأ البيت الأبيض الاحتفال بالكريسماس اليوم الثلاثاء، فى العاصمة واشنطن.

أشجار عيد الميلاد بالبيت الأبيض
أشجار عيد الميلاد بالبيت الأبيض

وتسود أجواء احتفالية فى عدد كبير من دول العالم، وتبدأ محال تجارية ومعالم مشهورة بتعليق الزينة المرتبطة فى مجملها بموسم احتفالات الكريسماس.

الدول تحتفل بالكريسماس وأعياد الميلاد، بشجرة الميلاد الشهيرة، والزينة والأضواء وتعليق شرائط الأنوار فى الشوارع المختلفة، وتعليق الأطواق المميزة، وارتداء أزياء بابا نويل، والقبعة الحمراء الشهيرة المميز بها.

واحتفلت السيدة الأولى ميلانيا ترامب، هى الأخرى، وتستعد لاستقبال الكريسماس، وذلك من خلال تزيين البيت الأبيض، بالشجرة المميزة، وزينة الكريسماس، بألوانها الزاهية والفريدة.

أشجار عيد الميلاد
أشجار عيد الميلاد

 

البيت الأبيض
البيت الأبيض

 

تصميم نموذج للبيت الأبيض
تصميم نموذج للبيت الأبيض

 

جانب من احتفالات عيد الميلاد
جانب من احتفالات عيد الميلاد

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

جانب من شجرة عيد الميلاد
جانب من شجرة عيد الميلاد

 

شجرة عيد الميلاد بالبيت الأبيض
شجرة عيد الميلاد بالبيت الأبيض

 

شجرة عيد الميلاد داخل البيت الأبيض
شجرة عيد الميلاد داخل البيت الأبيض

 

شجرة عيد الميلاد
شجرة عيد الميلاد

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بلمسات ميلانيا ترامب.. شوف البيت الأبيض هيبقى عامل إزاى فى الكريسماس "صور"

الكريسماس

البيت الابيض

اخبار البيت الابيض

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
وزير الكهرباء: لا زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء قبل يوليو 2019

وزير الكهرباء: لا زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء قبل يوليو 2019

فيديو.. السيسى يؤكد أهمية الحفاظ على الثروات المعدنية الغنية فى مصر وحسن إدارتها

فيديو.. السيسى يؤكد أهمية الحفاظ على الثروات المعدنية الغنية فى مصر وحسن إدارتها

المحترفون "ماكينات أهداف".. عبد الله السعيد يعمق جراح الاتحاد فى "ديربى جدة".. حسين السيد يسجل من جديد مع الاتفاق السعودى.. محمد صلاح يكرس عقدة واتفورد.. وشيكابالا يضع البصمة الأولى مع أبولون اليونانى.. فيديو

المحترفون "ماكينات أهداف".. عبد الله السعيد يعمق جراح الاتحاد فى "ديربى جدة".. حسين السيد يسجل من جديد مع الاتفاق السعودى.. محمد صلاح يكرس عقدة واتفورد.. وشيكابالا يضع البصمة الأولى مع أبولون اليونانى.. فيديو

مفتى الجمهورية: مساواة المرأة بالرجل فى الميراث دعوى لا يعتد بها وزعم باطِل.. شوقى علام: الأنثى فى ديننا الحنيفِ لها أكثر من 30 حالة بالميراث.. والشرع الحنيف أعطاها أكثر من الرجل فى كثير من الأحيان

مفتى الجمهورية: مساواة المرأة بالرجل فى الميراث دعوى لا يعتد بها وزعم باطِل.. شوقى علام: الأنثى فى ديننا الحنيفِ لها أكثر من 30 حالة بالميراث.. والشرع الحنيف أعطاها أكثر من الرجل فى كثير من الأحيان

الحبيب على الجفرى: "غير صحيح أن كل من هو ليس مسلم لن يدخل الجنة"

الحبيب على الجفرى: "غير صحيح أن كل من هو ليس مسلم لن يدخل الجنة"

ادعم محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من BBC.. شارك بالتصويت

ادعم محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من BBC.. شارك بالتصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة