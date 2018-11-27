صور.. البيت الأبيض يتزين استعداد للاحتفال بالكريسماس

كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)

بدأ البيت الأبيض الاحتفال بالكريسماس اليوم الثلاثاء، فى العاصمة واشنطن.



أشجار عيد الميلاد بالبيت الأبيض

وتسود أجواء احتفالية فى عدد كبير من دول العالم، وتبدأ محال تجارية ومعالم مشهورة بتعليق الزينة المرتبطة فى مجملها بموسم احتفالات الكريسماس.

الدول تحتفل بالكريسماس وأعياد الميلاد، بشجرة الميلاد الشهيرة، والزينة والأضواء وتعليق شرائط الأنوار فى الشوارع المختلفة، وتعليق الأطواق المميزة، وارتداء أزياء بابا نويل، والقبعة الحمراء الشهيرة المميز بها.

واحتفلت السيدة الأولى ميلانيا ترامب، هى الأخرى، وتستعد لاستقبال الكريسماس، وذلك من خلال تزيين البيت الأبيض، بالشجرة المميزة، وزينة الكريسماس، بألوانها الزاهية والفريدة.



أشجار عيد الميلاد



البيت الأبيض



تصميم نموذج للبيت الأبيض



جانب من احتفالات عيد الميلاد



جانب من الاحتفالات



جانب من شجرة عيد الميلاد



شجرة عيد الميلاد بالبيت الأبيض



شجرة عيد الميلاد داخل البيت الأبيض