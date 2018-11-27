صور.. أهالى زفتى يشتكون من انتشار مياه الصرف الصحى بأحد الشوارع الرئيسية

الغربيه - محمد طارق

اشتكى أهالى مدينة زفتى بمحافظة الغربية، من انتشار مياه الصرف الصحى بشارع عصمت حمادة أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة والذى يبعد خطوات عن مجلس مدينة زفتى، دون تحرك المسؤولين على الرغم من الشكاوى المتكررة من أبناء المنطقة دون تحرك المسؤولين طوال الفترة الماضية.

فى هذا الصدد قال أسامة حراز أحد أصحاب المحلات أسفل البرج: إن الأهالى وسكان البرج فوجئوا بوجود مياه صرف تغرق مدخل البرج قادمة من أسفله، فأسرع السكان لفرع مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة لتقديم شكوى حتى يتم إرسال فنيين لحل المشكلة، ولكن دون جدوى حتى الآن، بالرغم من أن المياه خرجت ووصلت إلى الشارع الرئيسى بشكل كبير جدا فضلا عن الروائح الكريهة التى تنبعث منها.

فيما قال رشدى البنهاوى إنهم فوجئوا بمياه الصرف الصحى تنبعث من أسفل البرج السكنى مما يؤدى إلى وقوع كارثة حقيقية، والسبب فى ذللك تهالك شبكة الصرف الصحى منذ سنوات فى ظل غياب تام لمجلس مدينة زفتى الذى يبعد خطوات عن هذه المنطقة.

وطالب الأهالى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بضرورة التدخل لحل تلك الكارثة قبل وقوعها، وإنقاذ عشرات المواطنين وغيرهم من سكان المنطقة الذين يتعرضون الروائح الكريهة، ومحاسبة المقصرين من مجلس مدينة زفتى بعدم التدخل لحل المشكلة بالرغم من استغاثة الأهالى أكثر من مرة.



مياه الصرف الصحي والأمطار تغرق الشوارع



مياه الصرف الصحي