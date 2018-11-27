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صحيفة يابانية: كارلوس غصن حمل خسائره الشخصية لنيسان

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 08:46 ص
صحيفة يابانية: كارلوس غصن حمل خسائره الشخصية لنيسان كارلوس غصن
رويترز
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أفادت صحيفة أساهى شيمبون اليوم الثلاثاء أن كارلوس غصن، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة نيسان موتور، حَمّل خسائر استثمارات شخصية تكبدها إبان الأزمة المالية فى 2008 على شركة صناعة السيارات كى لا يمنى هو نفسه بخسائر بملايين الدولارات.

ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر أنه عندما طلب بنك غصن مزيدا من الضمانات من المسؤول التنفيذى، فإنه عمد بدلا من ذلك إلى نقل حقوق معاملات المشتقات ذات الصلة إلى نيسان، لتتحمل عمليا خسائر حجمها 1.7 مليار ين (15 مليون دولار).

وقالت أساهى إن لجنة مراقبة الأوراق المالية والبورصات اليابانية اكتشفت ذلك أثناء إجراء التفتيش الاعتيادى لذلك العام. وقالت نيسان إنه ليس بوسعها التعليق على تقرير الصحيفة. وقال متحدث باسم لجنة الأوراق المالية إن اللجنة لا تعلق على حالات منفردة.

 


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