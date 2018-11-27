صحيفة: ترامب يتوقع زيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية

واشنطن (رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الاثنين، إنه يتوقع المضى قدما فى زيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 % مقارنة مع 10 % فى الوقت الحالى.

وفى مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، قال ترامب إن "غير مرجح بشدة" أن يقبل طلب بكين وقف زيادة الرسوم الجمركية.

وأضاف أنه سيمضى قدما فى فرض رسوم على بقية السلع الصينية إذا فشل التفاوض مع بكين.

ومن القرر أن يلتقى ترامب بالرئيس الصينى شئ جين بينج خلال قمة العشرين فى بوينس أيرس يوم الجمعة.