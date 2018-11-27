شركة مياه البحر الأحمر تنظم حملات توعية بترشيد استهلاك المياه للمواطنين

كتب أحمد حسن

صرح المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، بأن الشركة قامت بالتنسيق مع البوابة الإلكترونية للمحافظة، بعرض أفلام للتوعية المائية على شاشات ممشى النصر، وسط مدينة الغردقة، للتعريف بالوضع المائى، وأهمية المياه، وضرورة الحفاظ عليها، والترشيد فى استخداماتها.

وأوضح المهندس يحيى صديق أن هذا يأتى تنفيذا لتوجهات الدولة بضرورة الاهتمام بالتوعية، وخاصة توعية الأطفال لغرس ثقافة ترشيد الاستهلاك فى عقولهم، وإعداد جيل على وعى تام بقضايا بلاده، مع العمل على تحويل ترشيد الاستهلاك إلى ثقافة وسلوك عام فى المجتمع.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر إلى أن فريق التوعية بالشركة، نفذ حملة توعية ميدانية لرواد ممشى النصر، لرفع الوعى لدى المواطنين بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، حيث تم توزيع المطبوعات والهدايا الرمزية التى تحمل رسائل لتوعية المواطنين، كما تم تنفيذ ورش عمل وأنشطة ترفيهية للأطفال للتوعية المائية.

وأضاف المهندس يحيى صديق: تستهدف حملات التوعية، الوصول لمختلف فئات الجمهور بجميع المناطق بمدن المحافظة، للتوعية المائية، وتعريف المواطنين بالخدمات المختلفة التى تقدمها الشركة، وفى مقدمتها خدمة الخط الساخن 125 الذى يعمل على مدار الـ24 ساعة لتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وخدمة تطهير الخزانات من خلال فرق متخصصة، وبأسعار رمزية.